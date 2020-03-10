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Kayak Merkezi, Türkiye, Sibirya, Spor

Hakkarili gençlerin snowboard heyecanı

Hakkarililerin yanı sıra, çevre illerden ve komşu ülkelerden çok sayıda kayak tutkununun ilgi gösterdiği Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, snowboard yapan sporcular renkli görüntüler oluşturuyor.

10.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Hakkarili gençlerin snowboard heyecanı

Hakkarililerin yanı sıra, çevre illerden ve komşu ülkelerden çok sayıda kayak tutkununun ilgi gösterdiği Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, snowboard yapan sporcular renkli görüntüler oluşturuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 15 milyon liralık yatırımla pisti uzatılıp, dörtlü telesiyej sistemi kurulan 2 bin 800 metre rakımlı kayak merkezi, snowboard tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kayak merkezinin hizmete girmesiyle bölgede snowboarda ilgi gösteren gençler, buldukları her fırsatta tesise akın ediyor.

Bölgede yüksek dağların yamaçlarına çıkan gençler, snowboard yaparak eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

Merkezin maskotu haline gelen Sibirya kurdu "Ejder" de zaman zaman zirveye çıkarak snowboard tutkunlarının heyecanına ortak oluyor.

Yıldırım: "Türkiye'nin en uygun merkeziyiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin birçok yerinde bahar havası yaşanırken, kentte bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 metrenin üzerinde olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin geçen seneye göre daha fazla misafire ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 10 kayak antrenörümüz var. Snowboard için 2 antrenörümüz var. Uygun şartlarda kayak tutkunlarına eğitim veriyoruz. Türkiye'nin hem eğitim anlamında hem de ekipmanların kiralanması anlamında en uygun kayak merkeziyiz. Gençler kendi imkanlarıyla da bu sporu öğreniyor. Geçen yıla göre burada snowboard yapanların sayısı ciddi oranda arttı. Bu spor, buraya ayrı bir hava katıyor ve güzel de görüntü oluşturuyor."

Noyan: "Herkesi bekliyoruz"

Merkezde görevli personel Emin Noyan, yerli ve yabancı birçok kişinin ağırlandığı tesiste, mayıs ayına kadar kayak yapılabildiğini dile getirdi.

Tüm kayakseverleri kente davet eden Noyan, "Burası görülmeye değer bir yer. Herkesi bekliyoruz. Burada beslediğimiz bir Sibirya kurdu var. Herkes onu çok seviyor. Kurdumuzla piste çıkarak beraber kayıyoruz. O da keyif alıyor." ifadelerini kullandı.

Tesisten yararlanan kayakseverlerden Mustafa Şimşek ise snowboard sporuyla uğraştığını anlatarak, "Önceden kayakçıydık. Yeni pistten sonra snowboard yapmaya başladık. Yeni pist çok güzel olmuş. Eskiden 10 dakikada çıktığımız pisti bir dakikada inerken, şimdi 15 dakika çıktığımız pisti 10 dakikada iniyoruz. Her yerde kar var. Bu spor için çok uygun. Mart ayına gelmemize rağmen hala yer yer 3 metre kar var. Burada zaman çok güzel geçiyor. Grup halinde zirveden aşağı iniyoruz. Çok keyifli ve aksiyon dolu anlar yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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