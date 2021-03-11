Hakkarili gençler profesyonel kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkarili gençler profesyonel kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı

11.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:22
Hakkarili gençler profesyonel kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunun gönderdiği profesyonel kayak takımlarıyla yamaçlardan kaymanın tadını çıkardı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunun gönderdiği profesyonel kayak takımlarıyla yamaçlardan kaymanın tadını çıkardı.

Şemdinli'ye 23 kilometre mesafedeki Aşağıkayalar köyünde, yörede yaygın bulunan ve dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacını kalıplarla şekillendirip kayak takımına dönüştüren gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından kayak takımları hediye edildi.

Kaymakamlığın öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köyde kayak yarışı etkinliği düzenlendi. Gençler, yeni kayak takımlarıyla köyün yakınlarındaki tepelerden kayarak keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, gençlerin birinci olabilmek için verdiği mücadele tanıklık etti.

Saklı, yaptığı açıklamada, Aşağıkayalar köyü sakinlerinin bölgenin zorluklarını, becerileriyle eğlenceye dönüştürdüklerini söyledi.

Tahta kayak takımının köylülerin icadı olduğunu belirten Saklı, "Normal takımlarla kaymak kolay ama bu tahta kayaklarla kaymak marifet istiyor. Biz buradan Kayak Federasyonu Başkanımıza sesleniyoruz. Şemdinli'de bu başarıyı elde eden arkadaşlarımızın enerjisinin önüne geçmemek adına buraya kayak merkezinin açılması gerekiyor. Belediye başkanı olarak gereken yerlere bu talebi bildireceğim." diye konuştu.

Kayakçılardan Hüsamettin Eren de "Daha önce tahtadan yaptığımız takımlarla kayıyorduk. Şimdi profesyonel kayak takımlarımız oldu. Tahta takımlarımızı rafa kaldırmadık. Bu geleneği devam ettireceğiz." dedi.

Etkinlikte dereceye giren gençlere çeşitli hediyeler verildi. Köylü gençler de Belediye Başkanı Saklı'ya Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkarili gençler profesyonel kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:23:59. #1.15#
title