Hakkarili gençler profesyonel kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunun gönderdiği profesyonel kayak takımlarıyla yamaçlardan kaymanın tadını çıkardı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunun gönderdiği profesyonel kayak takımlarıyla yamaçlardan kaymanın tadını çıkardı.

Şemdinli'ye 23 kilometre mesafedeki Aşağıkayalar köyünde, yörede yaygın bulunan ve dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacını kalıplarla şekillendirip kayak takımına dönüştüren gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından kayak takımları hediye edildi.

Kaymakamlığın öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köyde kayak yarışı etkinliği düzenlendi. Gençler, yeni kayak takımlarıyla köyün yakınlarındaki tepelerden kayarak keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, gençlerin birinci olabilmek için verdiği mücadele tanıklık etti.

Saklı, yaptığı açıklamada, Aşağıkayalar köyü sakinlerinin bölgenin zorluklarını, becerileriyle eğlenceye dönüştürdüklerini söyledi.

Tahta kayak takımının köylülerin icadı olduğunu belirten Saklı, "Normal takımlarla kaymak kolay ama bu tahta kayaklarla kaymak marifet istiyor. Biz buradan Kayak Federasyonu Başkanımıza sesleniyoruz. Şemdinli'de bu başarıyı elde eden arkadaşlarımızın enerjisinin önüne geçmemek adına buraya kayak merkezinin açılması gerekiyor. Belediye başkanı olarak gereken yerlere bu talebi bildireceğim." diye konuştu.

Kayakçılardan Hüsamettin Eren de "Daha önce tahtadan yaptığımız takımlarla kayıyorduk. Şimdi profesyonel kayak takımlarımız oldu. Tahta takımlarımızı rafa kaldırmadık. Bu geleneği devam ettireceğiz." dedi.

Etkinlikte dereceye giren gençlere çeşitli hediyeler verildi. Köylü gençler de Belediye Başkanı Saklı'ya Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz