Hakkarili gençler fotoğrafçılık öğreniyor
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Hakkarili gençler fotoğrafçılık öğreniyor

12.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:45
Hakkarili gençler fotoğrafçılık öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Hayallerime Dokun" proje merkezinde Hakkarili gençler fotoğrafçılık öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Hayallerime Dokun" proje merkezinde Hakkarili gençler fotoğrafçılık öğreniyor.

Bir süre önce Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarafından hizmete açılan "Hayallerime Dokun" proje merkezine gençler büyük ilgi gösterdi. Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan proje kapsamında açılan merkeze gelen gençler, "Burada hayatımızın bir parçası olan ve sosyal medyanın da etkisiyle yaygınlaşan fotoğraf çekme sanatını keyifle öğreniyoruz. Burada sıcak bir ortam var, fotoğrafçılık sanatını öğreniyoruz. Bize ikramlar yapılıyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Fotoğraf kursu veren eğitmen Burhan Tetik, kursa gelen gençlere çekim ekipmanlarının tanıtımı, temel fotoğrafçılık eğitimi, uygulamalı eğitim, çekim teknikleri, profesyonel fotoğrafçılığa giriş gibi bilgiler aktardığını söyledi.

Proje koordinatörü Arif Demir ise "Bizler gençlere hizmet için buradayız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza gençlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Hayallerime Dokun Proje Merkezinde öğrenci ve gençlere yönelik 120 saat fotoğrafçılık sanatı kursu, 100 saat karakalem resim kursu ve 100 saat dekoratif el sanatları ahşap işleme kursları veriyoruz. Hoşça vakit geçiren gençlere ikramlarda bulunuyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkarili gençler fotoğrafçılık öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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