Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı

01.09.2019 15:54

Hakkari'de ilk kez bir kadın, tır ehliyeti almayı başardı.



Ankara Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Aynur Çiftçi, tır ehliyeti alarak Hakkari'de bir ilke imza attı. Hakkari Devlet Hastanesi Tıbbi Laboratuvar bölümünde staj gören Çiftçi, tır ehliyeti almanın heyecanını yaşarken, baba Sefer Çiftçi, kızının küçüklükten beri tır ve kamyonlara merakı olduğunu belirterek, kızının en sonunda hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA