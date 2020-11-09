Hakkarili esnaf ve vatandaş borcuna sadık olmaktan gurur duyuyor
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Hakkarili esnaf ve vatandaş borcuna sadık olmaktan gurur duyuyor

09.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:21
Hakkarili esnaf ve vatandaş borcuna sadık olmaktan gurur duyuyor

Hakkarili esnaf ve vatandaşlar, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il olmaktan memnun.

Hakkarili esnaf ve vatandaşlar, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il olmaktan memnun.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari oldu.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçmişten bu yana esnaf, tüccar ve KOBİ'lerin sadece bankalara değil diğer devlet kurumlarına olan ödemelere de hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Kent halkının her zaman borcunu zamanında ödemeyi ahlaki bir davranış olarak gördüğünü belirten Taş, "Esnafımıza, tüccarımıza, KOBİ'lerimize teşekkür ediyorum. Bu gelenek böyle devam edecektir. Sıkıntılara rağmen esnafımızın, halkımızın gösterdiği hassasiyet önemlidir. Bu hassasiyet biraz da ilin kültürüne ve ticari ahlaka bağlıdır. Kente imalat yok. Küçük esnafın daha çok yaşadığı bir iliz. Bunun da etkisi var." diye konuştu.

Hakkarili vatandaşlardan Cumhur Çatal, kamu çalışanlarının kentin ekonomik hareketliliğine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, "Bu anlamda işleyiş diğer yerlere göre daha rahat ilerliyor. İnsanlar maaşlarına, gelirlerine göre hareket ettiği için ciddi açık çıkmıyor. Bu da mutluluk verici. Salgından kaynaklı bazı sıkıntılar oldu ama gerek devlet gerekse de özel bankaların kredi destekleri oldu. Biz de faydalandık. Nihayetinde de borcumuzu ödüyoruz." dedi.

İbrahim Aşan da, "Burada fabrikalar yok, sadece küçük esnaf var. Bu esnafın da geliri memur maaşına bağlı. Dövizle bir ilgimiz yok. Vatandaşın ya da esnafın aldığı kredi, Türk Lirası ile olduğu için herkes borcunu zamanında ödüyor. Kimse borç altında kalmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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