Hakkarili Engelliler Ülkemiz İçin Dua Etti

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri, Hakkari Üniversitesinin desteği ile Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Seyyid Abdullah Hazretleri ve Seyyid Taha hazretlerinin türbelerini ziyaret ederek, ülkemizin birlik ve beraberliği ile EKPSS katılacak olan tüm engelliler için dua etti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Yıldız Tatlı öncülüğündeki 20 dernek üyesi, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'in sağladığı destekle ilk defa il merkezinin dışına çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Şemdinli ilçesi ve Nehri bölgesini ilk defa gören engelliler, buradaki doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşadı.

Nehri Alabalık Tesislerinde öğle yemeği yiyen engelliler, daha sonra Nehri Şelalesi ve akabinde köyündeki Seyyid Abdullah Hazretleri ve Seyyid Taha Hazretleri türbelerini ziyaret etti. Burada 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan EKPSS'ye katılacak tüm engelliler için dua eden engelliler, ülkemizin birlik ve beraberliği için de ellerini semaya kaldırarak dua etti.

Bugüne kadar Hakkari ilçeleri başta olmak üzere il merkezi dışına bile çıkmadıklarını ifade eden engelliler, kendilerine bu imkanı sağlayan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür etti. Engelliler, "İlk defa Şemdinli ilçesi ve Nehri bölgesini görme fırsatı bulduk. İl dışına ise hiç çıkmadık. Derneğimizin girişimi ve Hakkari Üniversitesinin desteği ile Seyyid Abdullah Hazretleri ve Seyyid Taha Hazretlerinin türbelerini gördük ve burada dua ettik. Aramızda gözleri görmeyen, kulakları duymayan engelli kardeşlerimiz de var. Buna rağmen burayı görmenin mutluluğunu yaşadılar. Bize bu imkanı sağlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'ten Allah razı olsun" dedi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ise, derneklerine üye olan engellilerin ilk defa il merkezi dışına çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Aydoğdu, "Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'in sağladığı desteklerle Şemdinli'deki Nehri bölgesini ziyaret geldik. Engelli kardeşlerimiz ilk defa Nehri bölgesini görme fırsatı buldu. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan EKPSS katılacak engellilerimiz, burada stres attılar. Umutla geldik, umutla gideceğiz. Seyyid Abdullah Hazretleri ve Seyyid Taha Hazretlerinin türbelerini ziyaret ederek hem ülkemin birlik ve beraberliği hem de EKPSS'ye girecek tüm engelli kardeşlerimizin başarılı olması ve umutlarına kavuşması için dua ettik. Bize bu imkanı sağlayan Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nehri'den sevinçle dönen engelliler, Van başta olmak üzere birçok ili görmek istediklerini ifade ederek, yetkililerden kendilerine bu imkanı sağlamaları ricasında da bulundu. - HAKKARİ