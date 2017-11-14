Hakkarili Engelliler Engel Tanımıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Lig D Grubunda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, deplasmanda Diyarbakır ekibini mağlup etti.



Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sezonun 3. haftasında deplasmanda Diyarbakır Ortopedik Engelliler Basketbol Takımı ile oynadığı maçtan 66-12'lik farklı bir skorla galip döndü. Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, 3. haftada 2 puan daha alarak sayı üstünlüğü ile sıralamada birinci olduklarını söyledi. Ertuş, "Kulübe maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a ve forma sponsoru Nibel İnşaat Firması sahibi Niyazi Ediş'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'a ve takımın konaklamalarını sağlayan HATSO Başkanı Servet Taş'a teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ