Hakkarili dağcı ve doğaseverler, Sümbül Dağı'ndaki mağaraya tırmandı

Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, 2 yıl önce tırmanış esnasında keşfedilen, içinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu Sümbül Dağı'ndaki mağarayı gezdi.

Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, 2 yıl önce tırmanış esnasında keşfedilen, içinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu Sümbül Dağı'ndaki mağarayı gezdi.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 7 kişi, araçlarla Depin bölgesine gitti.

Buradan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanışa geçen dernek üyeleri, yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından mağaranın bulunduğu bölgeye ulaştı.

İçinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu mağarayı gezen dernek üyeleri, fotoğraf çekip bir süre dinlendikten sonra döndü.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD Kurucu Üyesi Naci Ertunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu tırmanışın ardından mağaraya ulaştıklarını söyledi.

Sümbül Dağı'nın yamacında bulunan ve iki galeriden oluşan mağaranın, görüntüsüyle hayranlık uyandırdığını belirten Ertunç, şöyle konuştu:

"2 yıl önce bu mağarayı tespit etmiştik. İp yardımıyla mağaraya girdik. Sütun, sarkıt ve dikitlerin yoğun olduğu mağara doğaseverleri büyülüyor. Sümbül Dağı'nın zor etabını kullanan doğaseverler mağarayı gezdi. Asıl amacımız bu güzellikleri turizme kazandırmak. Bu ve buna benzer mağaralar bölge turizmine kazandırılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş