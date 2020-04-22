Hakkarili çocuklar evlerini süsleyerek 23 Nisan'ı kutladı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, evlerinin bahçesini ve odalarını süsleyip, oyunlar oynayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, evlerinin bahçesini ve odalarını süsleyip, oyunlar oynayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İlçede Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden bazı öğrenciler, ailelerinin de desteğiyle 23 Nisan için hazırlık yaptı.

Evlerinin bazı bölümlerini Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süsleyen çocuklar, bahçelerde de halat çekme, yumurta düşürme ve çuvalla yürüme yarışması düzenledi.

Şiir okuyan, şarkı söyleyen, dans eden öğrenciler, düzenledikleri etkinliklerle gönüllerince eğlenerek 23 Nisan'ın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA