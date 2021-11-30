Hakkarili Ceylan Yılmaz, milli takımın başarısı için ter dökecek

HAKKARİ (AA) - Hakkari Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Ceylan Yılmaz'ın, Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı ile İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacağı bildirildi.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, Sümbül Engelliler Spor Kulübü sporcularından Yılmaz'ın, 2-13 Aralık'ta İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacağını belirtti.

Asiye Deniz, Zümeyran Polat Tekçe'den sonra Ceyla Yılmaz'ın da milli takım kadrosunda yer aldığını kaydeden Keskin, kulüp olarak yardımcı antrenör Cengiz Çatal ile birlikte üç milli sporcu yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Kulüp Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı da desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve antrenörlere teşekkür etti.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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