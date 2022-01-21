Hakkarili annelerin eylemi 25. haftadaHAKKARİ Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi 25'inci haftada da devam etti.

HAKKARİ (İHA) - Hakkarili annelerin eylemi 25. haftada

HAKKARİ Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi 25'inci haftada da devam etti.

HDP binası önünde eylem yapan aileler, eylemin 25'inci haftasında ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde slogan attılar.

Çocuğu 14 yaşında iken PKK tarafından dağa çıkartılan bir anne ise HDP binasına yürümek istedi. Anneyi kadın polisler güçlükle sakinleştirdi.

Yakınları dağa kaçırılan ve ailelere destek amaçlı Şemdinli'den il merkezine gelen Melek Çiftçi, "Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım" dedi.