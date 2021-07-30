Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
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Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada

Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 13. haftasında da HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 13. haftasında da HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 13. kez oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Terör mağduru aileler, Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelerek HDP İl Başkanlığı önüne kadar "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Annelerin sesini bastırmak için parti binasında çalınan müzik ise ailelerin tepkisine neden oldu.

Basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, "Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde siz payınızı istediğiniz kadar inkar edin halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklara kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Aileler, daha sonra sesiz bir şekilde dağıldı. - HAKKARİ

Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada
Hakkarili annelerin eylemi 13. haftada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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