Son dakika haberi | Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti
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Son dakika haberi | Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti

25.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre Babasının görev yaptığı Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Abdulselam Akdoğan, geçen yıl Kur'an-ı Kerim'i hatmederek takdir topladı.

Babasının görev yaptığı Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Abdulselam Akdoğan, geçen yıl Kur'an-ı Kerim'i hatmederek takdir topladı.

Geçen sene görev yaptığı memleketi Hakkari'den Van'ın Özalp ilçesine atanan imam Nuraş Akdoğan'ın 3 çocuğundan büyüğü olan Abdulselam, Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisiyle dikkati çekiyor.

Oğlunun henüz 4 yaşındayken dini değerlere olan bağlılığını fark eden babası, Abdulselam'ın isteği üzerine ona Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye başladı.

Aldığı derslerle Kur'an-ı Kerim'i hatmeden Abdulselam, daha sonra da Mevlid-i Şerif'i okumayı öğrenerek, görenlerin takdirini topladı.

8 yıldır imam hatiplik yapan baba Akdoğan, oğlunun kaydettiği ilerlemeyle yaşıtlarına örnek olduğunu söyledi.

Abdulselam'ın 4 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i okumak istediğini anlatan Akdoğan, "O çaba gösterdi biz de destek verdik ve sonunda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Yaklaşık 3 ay sonra da Mevlid-i Şerif'i okudu. Çocuklara ders verirken o da geliyor. Çocuklar ondan etkileniyor. Oğlumla gurur duyuyorum. Benimle sürekli camiye, namazlara geliyor. İleride iyi bir alim olup hizmet edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Son dakika haberi | Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti
Son dakika haberi | Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti
Son dakika haberi | Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti
Son dakika haberi | Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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