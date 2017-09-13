Hakkarili 30 Öğrenci Muğla'ya Gönderildi

Hakkari'de daha önce hiç il dışına çıkmamış 30 öğrenci, Muğla'ya geziye gönderildi.





Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın girişimleriyle il merkezinden 14, Yüksekova'dan 8, Şemdinli'den 4 ve Çukurca ilçesinden 4 olmak üzere toplam 30 öğrenci, tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesine uğurlandı.



Uçakla Marmaris'e götürülen öğrenciler, Muğlalı bir iş adamının desteğiyle misafir ediliyor.





Öğretmenlerin ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın gözetiminde Marmaris'in tarihi ve turistik mekanlarını gezecek öğrencilere, tekne turları ve köy gezileri düzenlenecek.



İlk kez hayatlarında Hakkari dışına çıkma şansı bulan öğrenciler, bir haftalık tatilin ardından Hakkari'ye geri dönecek.