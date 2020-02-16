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Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele veren Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

16.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:22
Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi

(TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele veren Hakkarigücü , 'u 3-0 mağlup etti.


Merzan futbol sahasında oynanan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta Hakkarigücü , konuk ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.


Maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Müdürü Emin Yıldırım, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da izledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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