Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Spor

TURCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi.

SİVAS (DHA) - TURCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi. Kadın futbol takımı, aldığı 3 galibiyetle grubunda liderliğini sürdürüyor.

Türkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı evinde konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı, Siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi. Ligin üçüncü haftasında evinde ağırladığı konuk takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 31'inci dakikada Adam Jereko, 41'inci dakikada Julu, 45'inci dakikada Nursel Özkan ve 87'nci dakikada Diyan Ceyhan'ın kaydettiği gollerle maçı 4-0 kazandı. Ev sahibi takım, aldığı bu galibiyetle hanesine 9 puan yazdırarak grubundaki liderliğini sürdürüyor.

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title