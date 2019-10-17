Hakkarigücü sahaya çıkıyor

17.10.2019 14:33

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı, ligin ilk maçında İzmir Konak Belediye Spor ile kendi sahasında karşı karşıya geliyor.



Ligin ilk maçı için tüm hazırlıklarını tamamlayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 12.00 İzmir Konak Belediye Spor'u evinde ağırlayacak.



Ligin ilk maçında sahaya çıkacak olan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, tüm sporseverleri destek için sahaya çağırdı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA