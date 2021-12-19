Hakkarigücü, Kayseri ekibini 4 golle yendi - Haberler
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Hakkarigücü, Kayseri ekibini 4 golle yendi

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

HAKKARİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta, ev sahibi ekip, rakibi Kayseri ekibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçı izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bitiş düdüğünün ardından futbolcuları tebrik etti.

Karşılaşmayı, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Emre Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve taraftarlar izledi.

Hakkarigücü, Kayseri ekibini 4 golle yendi

Hakkarigücü, Kayseri ekibini 4 golle yendi

Hakkarigücü, Kayseri ekibini 4 golle yendi

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AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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