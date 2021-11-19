HAKKARİGÜCÜ KADIN TAKIMININ AFRİKALI 2 SPORCUSU, SÜPER LİG İÇİN MÜCADELE EDİYOR

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, Kenyalı Mwanalima Adam Jereko (24) ve Zambiyalı Misozi Zulu'yu (25) transfer etti. Kısa sürede takım arkadaşları ile uyum sağlayan Afrikalı oyuncular, Hakkari'yi çok sevdiklerini ve Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

TFF Turkcell Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, takımdan ayrılan 6 futbolcu yerine 5'i yabancı 6 oyuncuyu renklerine bağladı. Yeni sezon hazırlıklarını Marzan Futbol Sahası'nda sürdüren takım, Azerbaycan'dan 2, Kazakistan, Zambiya ve Kenya'dan 1'er futbolcuyu transfer etti. Transfer edilen Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ile Zambiyalı forvet Misozi Zulu, takımın Süper Lig'e yükselmesi için ter döküyor. Kısa sürede takım arkadaşları ile uyum sağlayan Afrikalı oyuncular, Hakkari'yi çok sevdiklerini söyledi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Kenyalı Mwanalima Adam Jereko, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla dayanışma içinde hareket ettiklerini belirterek, "Hakkari'yi ve insanlarını çok sevdim. İnsanlar çok ilgili ve sevecen. Takım arkadaşımız da her konuda yardımcı oluyor. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Burada güzel bir ortam var. Takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Zambiyalı Misozi Zulu da Hakkari'ye geldiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Takımımı çok sevdim. Takımdaki arkadaşlarım çok iyi. Herkes bize yardım etmeye çalışıyor. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Erkeklerle hazırlık maçları yapıyoruz. Şampiyonlar liginde oynamak için büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'TAKIMIN NEŞE KAYNAĞI OLDULAR'

Takımın teknik direktörü Cemile Timur ise Jereko ve Zulu ile takımda güzel ortam oluştuğunu aktararak, "Takımın neşe kaynağı oldular. Takıma adaptasyon sorunu yaşamadılar. Sahada güçlü duruyorlar ve diğer kızları motive ediyorlar. Aynı zamanda profesyonel futbolcular. Çalışmalarımız devam ediyor. Takıma alıştılar ve arkadaşlarını çok sevdiler. Biz de onları çok sevdik" dedi.