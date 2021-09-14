Hakkarigücü Kadın Futbol takımı İşbir Yatak ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Hakkarigücü Kadın Futbol takımı ile İşbir Yatak arasında bir yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Merzan Futbol Sahası'ndaki imza töreninde konuşan İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, bu sponsorluğun onur verici olduğunu söyledi.

Kulübün yönetici ve sporcularıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Tokeri, "İnşallah bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek. Biz yöneticilerimize, futbolcularımıza çok güveniyoruz. Spor çok önemli bir aktivite. Hem ülkemizi hem şehrimizi tanıtmak anlamında bizim de çorbada bir tuzumuz olacak bundan sonraki aşamada da. İnşallah başarılar hep sizlerle olsun, yolunuz açık olsun. Bu yolda da inşallah hep birlikte olacağız. Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne vesile ve destek oldukları için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kulüp Başkan Vekili Cemile Timur da desteklerinden dolayı İşbir Yatak ve Türkerler Holding'e teşekkür etti.

Ardından Tokeri ve Timur arasında imzalanan sponsorluk anlaşması törenine, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve sporcular katıldı.