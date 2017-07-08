Hakkari-Yüksekovalı çocuklar kendi yaptıkları havuzda serinledi



Yüksekovalı çocuklar kendi yaptıkları havuzda serinledi



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sıcaktan bunalan bir grup çocuk, briketten havuz yaptı. Havuzu doldurmaya çalışan çocuklar, suların kesilmesiyle birlikte hevesleri yarım kaldı. Çocuklar kendilerine yardım etmesi için itfaiye ekiplerini aradı. Mahalleye gelen ekipler tarafından suyu doldurulan havuzda, çocuklar gönüllerince yüzdü.



İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde sıcaktan bunalan yaşları 13- 16 yaşlarındaki bir grup çocuk, kendi havuzlarını yapmaya karar verdi. Evlerinin önündeki briketleri kullanan çocuklar yaptıkları havuzun suyu tutması içinde üzerine branda çekti. Havuzu doldurmaya çalışan çocukların hevesi, suların kesilmesiyle birlikte yarım kaldı. Suların kesilmesiyle birlikte üzülen çocuklar yardım için Yüksekova Belediyesi'nin itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 15 çocuğun birlikte yaptığı havuzu doldurdu. Çocuklarda, kendi yaptıkları havuzda doyasıya yüzdü. İlçede havuz olmaması ve yüzmek için derelerin de çok tehlikeli ve pis olduğunu anlatan çocuklardan Jihat Sevmiş, bu nedenle kendi imkanlarıyla böyle bir havuz yaptıklarını söyledi. Sevmiş, şöyle dedi:



"Serinlemek için kendi imkanlarımızla havuz yapmaya karar verdik. Briketlerle oluşturduğumuz havuzun zeminini ve etrafını brandayla kapattık. Sondajla çıkan suyla doldurmaya çalışırken elektrikler kesilince sularda akmadı. Bizde itfaiye ekiplerine haber verdik. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri bizim yaptığımız havuzu doldurdu. Arkadaşlarımızla birlikte yüzüp keyifli bir gün geçiriyoruz. Yetkililer bizim için havuz yaparsa biz çok mutlu oluruz. Bize yardıma gelen itafiye ekiplerine de çok teşekkür ederiz."