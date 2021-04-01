Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu
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Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu

Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkisi, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ- Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkisi, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü Cevat Yağdıran, kaya parçalarından son anda kaçarak, kurtulduğunu söyledi.  

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Köprü mevkisinde yola, saat 05.30 sıralarında, heyelanla birlikte kaya parçaları düştü. Hakkari- Yüksekova yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatılırken, Karayolları ekipleri de çalışma başlattı. Bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü Cevat Yağdıran, kaya parçalarından son anda kaçarak, kurtulduğunu söyledi. Yağdıran, "Gece yarısından bu yana burada yola inen kaya parçalarını temizliyordum. Kıl payı ölümden kurtuldum. Vermiş sadakam vardı. Kaya parçalarının düşmeye devam etmesi nedeniyle çalışmalara tam olarak başlayamıyoruz" dedi.

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Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu
Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu
Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu
Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu
Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu
Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu
Hakkari- Yüksekova yolunda heyelan; greyder operatörü, son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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