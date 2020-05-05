Hakkari-Yüksekova kara yolundaki heyelan

Heyelan nedeniyle 4 gündür kapalı olan Hakkari-Yüksekova kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Heyelan nedeniyle 4 gündür kapalı olan Hakkari-Yüksekova kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Sağanak nedeniyle 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, kara yolunun 25. kilometresinde çalışma yürütüyor.

Heyelan riskinin sürdüğü bölgede ekipler, dördüncü günde de iş makineleriyle çalışmalarını kontrollü olarak sürdürüyor.

Yolun aşağı tarafından geçen suyun yönünü iş makineleriyle değiştiren ekipler, Zap Nehrinden geçici olarak araçların geçebileceği alan oluşturmak için çaba harcıyor.

Kaynak: AA