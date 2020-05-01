Hakkari-Yüksekova kara yolunda heyelan
01.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:36
Hakkari-Yüksekova kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Hakkari-Yüksekova kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yüksekova yolunun 25'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen toprak ve kaya parçalarının düştüğü yolda, güvenlik güçleri önlem aldı.
Yol ulaşıma kapatılırken, karayolları ekipleri heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmalarına ara verdi.
Çalışmaların sabah yeniden başlayacağı bildirildi.
Kaynak: AA