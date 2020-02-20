Hakkari yüksekova kara gömüldü
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Hakkari yüksekova kara gömüldü

Yüksekova kara gömüldüHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

20.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:25
Hakkari yüksekova kara gömüldü

kara gömüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Park halindeki araçlar da kara gömüldü. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Hakkari yüksekova kara gömüldü
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