Hakkari Yüksekova'da Yağmur ve Dolu Etkili Oldu

Yüksekova'da yağmur ve dolu etkili oldu



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde aniden bastıran sağanak yağmur ve ardından etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi.



Yüksekova ilçesi'nde yaklaşık bir haftadır etkili olan sıcak hava, bugün öğlen saatlerinde yerini sağanak yağmura ve doluya bıraktı. Sağanak yağışın başlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar kapalı mekanlara koşuştururken, şehir içi trafiği de olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağmur ve doluyla birlikte serinlediklerini, ancak ekili alanların zarar gördüğünü söyledi. İlçe merkezindeki sağanak yağmur ve dolu yaklaşık 1 saat sürdü.