: Hakkari yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

16.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:42

Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 farklı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

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