HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri
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HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiriTÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de maske kullanımı arttı.

11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:01
HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

TÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de maske kullanımı arttı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ülke genelinde tedbirler artırılırken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bazı kişilerin maske ile dolaştığı, özellikle taksicilerin maske takarak görev yaptığı gözlendi. İlçede taksicilik yapan İkram Durna, "Tedbir amaçlı biz de maske takmaya başladık. Umarım ciddi bir durumla karşılaşmayız" dedi.

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HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

Kaynak: DHA

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HAKKARİ Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

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