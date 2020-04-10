HAKKARİ Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu
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HAKKARİ Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu

Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu olduHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan anne, baba ve 8,5 aylık bebekleri, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:58
HAKKARİ Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu

Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan anne, baba ve 8,5 aylık bebekleri, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Yüksekova Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok, taburcu edilen hastalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Tok, "Koronavirüs nedeniyle yatırdığımız 3 hastamızın bugün ilk taburculuğunu yapıyoruz. Anne, baba ve 8, 5 aylık bir bebekti. Tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde taburcu oldu. Onların anne babaları da halen tedavi görmekte. 5 günlük tedavi ve 1 haftalık süreçte takip ettik hastaları ve genel durumları düzeldikten sonra taburculuğunu uygun gördük. Hastanemizde şu an 10 vakamız var, 3'ünü taburcu ettik, 7 vakamız kaldı" dedi. Taburcu olan hastalar, Yüksekova Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.

HAKKARİ Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu

Kaynak: DHA

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