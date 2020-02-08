: Hakkari yüksekova'da kar yağışı

08.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:19

Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisin sürdürmeye devam ediyor. Uluşamdı aksamalara neden olan kar yağışı devam ederken, il Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise yolu kardan kapalı olan 120 yerleşim biriminin yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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