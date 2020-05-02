HAKKARİ Yüksekova'da, iş makinası yüklü TIR devrildi
02.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:47
Yüksekova'da, iş makinası yüklü TIR devrildiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyüne giden iş makinası yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.
Yüksekova'da, iş makinası yüklü TIR devrildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyüne giden iş makinası yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazadan TIR sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 16.00 sıralarında Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyüne 2 kilometre mesafede meydana geldi. İş makinası yüklü 30 YA 347 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Adı öğrenilemeyen TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA