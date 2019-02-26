Hakkari Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı

Yüksekova'da görevde rahatsızlanan sözleşmeli er kurtarılamadı (YENİDEN)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikte görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Ankara'nın Polatlı ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesinin tören alanına getirilmlesinin ardınan, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından sözleşmeli er Korkmaz'ın özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, Korkmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanına gönderildi.

Kaynak: DHA