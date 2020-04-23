(HAKKARİ)Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı
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Yüksekova, Hakkari, Adaklı, Yerel, Haber

(HAKKARİ)Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı

(HAKKARİ)Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

23.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:34
(HAKKARİ)Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı

(HAKKARİ)Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İlçede dünden beri etkili olan yağışla Vezirli, Adaklı ve Köprücük köylerindeki birçok ev, ahır ve ekili alan sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle derelerin önünü açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma sergiledi. Özellikle dere kenarında bulunan Vezirli köyünde birçok evin tahliye edilmesi de istendi.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve dereye yakın bazı iş yerleri ise sular altında kaldı. Korona virüsten dolayı işlerine arada bir gelip havalandırmak için gelen esnaf ise bu sefer iş yerlerinin su altında kaldığını gördü. Hemen kendi imkanlarıyla ellerine aldıkları küreklerle su tahliyesine başlayan esnaf Abidin Çiftçi, "Bir aydır salgın hastalığı nedeniyle kapalıyız. Haftada bir gelip dükkanımızı havalandırıyoruz. Bu sefer geldiğimizde iş yerimiz sular altında kalmıştı. Bizde kendi imkanlarımızla su tahliyesine başladık. Yetkilerden ricamız, bu sulara karşı tedbirli olsunlar. Her sen aynı durumu ve sıkıntıyı yaşıyoruz" dedi.

Dilimli Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Öte yandan, Dilimli Barajı'nda da dünden beri yoğun yağmurdan dolayı su seviyesinin yükseldiği görüldü. Her yıl vatandaşların uğrak mekanı olan baraja, bu sene korona virüsten dolayı gidenlerin sayısı oldukça azaldı. Su seviyesini yerinde görmeye giden Rıdvan Basmacı, "Dünden beri yoğun yağan yağmurdan dolayı ilçenin bazı köyleri sulara teslim oldu. Bizde bugün Dilimli Barajı'nın su seviyesini yerinde görmek için geldik. Hakikaten su seviyesi yükselmiş, ama güzel manzaraları da beraberinde getirmiş" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

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