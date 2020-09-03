HAKKARİ Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HAKKARİ Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı

Yüksekova'da bir köy karantinaya alındıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

03.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:37

Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Karantina uygulanan köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik korucuları ekiplerince köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "İlçemize bağlı Beşatlı Köyü'nde, bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Beşatlı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

HAKKARİ Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mfö Erol Evgin Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: HAKKARİ Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 14:39:23. #1.14#
title