HAKKARİ Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı Yüksekova'da bir köy karantinaya alındıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Karantina uygulanan köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik korucuları ekiplerince köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "İlçemize bağlı Beşatlı Köyü'nde, bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Beşatlı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

Kaynak: DHA