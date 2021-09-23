Hakkari Yüksekova'da 566 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan aranma kaydı bulunan bir şahsın organizatörlüğünde Yüksekova ilçesinde bir bölgeye yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgileri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan kontrol ve arama tarama faaliyetlerinde 566 kilogram eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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