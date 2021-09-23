Hakkari Yüksekova'da 566 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari Yüksekova'da 566 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Hakkari Yüksekova'da 566 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan aranma kaydı bulunan bir şahsın organizatörlüğünde Yüksekova ilçesinde bir bölgeye yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgileri üzerine çalışma başlattı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan aranma kaydı bulunan bir şahsın organizatörlüğünde Yüksekova ilçesinde bir bölgeye yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgileri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan kontrol ve arama tarama faaliyetlerinde 566 kilogram eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş İrem Derici Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Nihat Özdemir Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hakkari Yüksekova'da 566 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:19:01. #1.17#