Hakkari yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverleri cezbediyor
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Hakkari yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverleri cezbediyor

Hakkari'de dört mevsimin bir arada yaşandığı, doğal güzellikleriyle öne çıkan 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, birçok ilden doğaseverleri ağırlıyor.

Hakkari yüksek rakımlı yaylalarıyla doğaseverleri cezbediyor
23.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:07

Hakkari'de dört mevsimin bir arada yaşandığı, doğal güzellikleriyle öne çıkan 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, birçok ilden doğaseverleri ağırlıyor.

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden, 3 bin rakımın üzerinde 30'u aşkın doruğun bulunduğu Hakkari, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Kentte 4 mevsimin bir arada yaşanabildiği, kar sularından göllerin oluştuğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası da bölgede huzurun hakim olmasıyla kamp kurmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Çeşitli illerden Hakkari'ye gelerek yaylada kamp kuran 14 kişilik grup, doğa yürüyüşü yaptı, göçerlerin yaşamına tanıklık etti.

Doğaseverler, 3 bin 768 rakımlı Karadağ'a zirve tırmanışı gerçekleştirdi, kar sularıyla oluşan gölleri gezdi.

"Hiçbir sorunla karşılaşmadık"

Düzce Atlı Spor Kulübü Başkanı Osman Ümmet, AA muhabirine, bölgenin kültürünü ve doğasını görmek için gezi düzenlediklerini söyledi.

Gezi için kentteki doğaseverlerin eşliğinde Berçelan Yaylası'ndaki Karadağ'a zirve tırmanışı yaptıklarını belirten Ümmet, şöyle konuştu:

"İnişte Seyithan Gölü'nü gezdik. Bu coğrafyayı çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Güvenlik açısından da hiçbir sorun yaşamadık. Ülkemizin her yeri çok güzel. Buraları görmemiştik, görme imkanı bulduk. Doğa sporlarıyla ilgilenen arkadaşlarımızın buralara gelmesini öneririz. Göçerlerin yaşam şartlarını gördük. Bizi çok iyi karşıladılar."

İstanbul'dan gelen Resmi Gül Ören de bazı illeri gezdikten sonra kente geldiklerini dile getirdi.

Ören, "Yaylada kamp kurup geceyi burada geçirdik. Buranın harika bir doğası var. Çok güzel bir gezi oldu. Burada bulunmaktan çok mutluyum. İleride tekrar gelmeyi ümit ediyorum." dedi.

Ankara'dan gelen Mustafa Dalan da geç de olsa kenti tanıma fırsatı yakaladığını kaydederek, "Yayladaki yaşamı hep merak ederdim. Bu gezi sayesinde onu da yaşadım. Bölgedeki halkın desteği bizi fazlasıyla mutlu etti. Ağustosta kar buzulu gördüm. İyi zaman geçirdik. Kimse ön yargıyla hareket etmesin. Herkesin buraları görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Gruba eşlik eden Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesi Esat Kılınç da bölgedeki doğal güzelliklerin doğaseverlerin ilgisini çektiğini belirterek, kentin tanıtımı için dernek olarak çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA

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