Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
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Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı

12.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:46
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı

HAKKARİ'de yaklaşık 20 yıldır kömür ve odun sobası üretimi yapan Mevlüt Tekçe (35) ile 32 yıldır odun kırarak geçimini sağlayan Recep Erik (60) kente doğalgazın gelmesi ile birlikte işlerinin azaldığını söyledi.

HAKKARİ'de yaklaşık 20 yıldır kömür ve odun sobası üretimi yapan Mevlüt Tekçe (35) ile 32 yıldır odun kırarak geçimini sağlayan Recep Erik (60) kente doğalgazın gelmesi ile birlikte işlerinin azaldığını söyledi. Tekçe ve Erik, doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte kentin yavaş yavaş kirlilikten kurtulmasının ise sevindirici olduğunu ifade etti. 

Kış aylarının en çetin geçtiği kentlerin başında gelen Hakkari'de vatandaşlar, geçen yıl doğalgaza kavuşmanı mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 80 bin nüfuslu kentte doğalgaz henüz yaygınlaşmasa da bazı meslekler bu durumdan olumsuz etkilendi. Bunların başında ise soba imalatçıları ve oduncular geliyor. Önceliklerinin yaşam kalitesi ve temiz çevre olduğunu belirten soba imalatçısı Mevlüt Teke ile geçimini odun kırarak sağlayan Recep Erik eski ilgiyi görmediklerinden yakındı.Kent merkezinde 20 yıldır odun ve kömür sobası ürettiğini ve ailesini bu işten kazandığı parayla geçindirdiğini ifade eden Tekçe, "Zahmetli ve zor bir meslek yapıyorum. Sacı önümüze koyup kesiyoruz, sonra parça parça kesip, şekil veriyoruz. Ayağını, kapağını kulpunu yapıp satışa sunuyoruz. Mesleğimi de zorluklarına rağmen yıllardır severek yapıyorum. Doğalgazın gelmesi ile birlikte belki aldığım siparişlerde yaptığım satışlarda bir azalma oldu. Ama bu mesleğin tamamen biteceğini ve bu geleneğin yok olacağını da düşünmüyorum" dedi. 


Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı
Hakkari'ye doğalgaz geldi, sobacının siparişleri azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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