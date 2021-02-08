Hakkari VEDAŞ Müdürü Eroğuz, 2020'deki çalışmaları değerlendirdi
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Hakkari VEDAŞ Müdürü Eroğuz, 2020'deki çalışmaları değerlendirdi

08.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:26
Hakkari VEDAŞ Müdürü Eroğuz, 2020'deki çalışmaları değerlendirdi

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, 2020'de yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, 2020'de yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Eroğuz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kentin enerji alt yapısını güçlendirecek yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

İhtiyaca cevap vermeyen şebekenin yerine yeni ve teknolojiyle uyumlu şebeke hatları kurduklarını aktaran Eroğuz, şunları kaydetti:

"Yeni dağıtım merkezleri ile enerji sürekliliğini geliştirdik. Yüksekova ilçe merkezinde olduğu gibi birçok noktada hatlarımızı yer altına alarak şebekemizi iklimin olumsuzluklarına karşı korumuş olduk. Belediyelerimiz tarafından yeni açılan yol güzergahlarındaki hatlarımızı yeniledik ve bu bölgelerde yeni aydınlatma tesisleri kurduk."

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaptıkları yatırımlarla bölgelerdeki enerji alt yapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Eroğuz, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmaların tamamında kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlarımızla istişareli olarak hareket ettik. 2020 yılı pandemi nedeniyle herkes için zor geçti. Pandemi süresince hastanelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarımızda bir an bile enerji kesintisi olmaması için yoğun gayret gösterdik. Halkımızın evde kaldığı, eğitimin uzaktan yapıldığı bu dönemde enerji arzında aksama yaşanmaması için görev yaptık. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak için yatırımlarımızı, bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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