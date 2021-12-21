Hakkari ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullarda kar tatili - Haberler
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Hakkari ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullarda kar tatili

Hakkari ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullarda kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ merkez ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim yapan tüm ortaokullarda kar yağışı nedeniyle, eğitimi-öğretime bugün için bir gün ara verildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ merkez ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim yapan tüm ortaokullarda kar yağışı nedeniyle, eğitimi-öğretime bugün için bir gün ara verildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkilerken, Valilik kar yağışı neniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesine bağlı köylerde taşımalı eğitim veren tüm ortaokulların, bugün için bir gün tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada," Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."


- Hakkari

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