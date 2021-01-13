Hakkari ve Van hudut hatlarında çok sayıda sigara, cep telefonu ve ilaç ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve şarj cihazı ile ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve şarj cihazı ile ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudut kartallarımızın sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Son olarak Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 12 bin 599 paket sigara, 153 cep telefonu ve şarj cihazı ile 9 bin 130 tıbbi ilaç ele geçirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe