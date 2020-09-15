Yaralı akbaba tedaviye alındı
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Yaralı akbaba tedaviye alındı

Hakkari'nin Yüksekova ile Van'ın Erciş ilçelerinde yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl akbaba ve şahin tedavi altına alındı.

15.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:42

Hakkari'nin Yüksekova ile Van'ın Erciş ilçelerinde yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl akbaba ve şahin tedavi altına alındı.

Yüksekova'da vatandaşların bulduğu kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı akbabanın, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Erciş ilçesinde de Gölağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Muammer Koçak, tarlasında yaralı halde bulduğu şahinin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube İlçe Müdürlüğü görevlilerini aradı.

Yaralı şahini onlara teslim eden Koçak, "Görevlileri aradık. Onlar gelene kadar şahini beslemeye çalıştık. Gelip şahini alıp tedavi merkezine götürdüler. Şahinin tekrardan özgür şekilde doğada uçmasını diliyorum." diye konuştu.

Yaralı akbaba tedaviye alındı

Kaynak: AA

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