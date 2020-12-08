Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
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Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi

08.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:53
Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van'da, kaçak cep telefonu, sigara, tütün ve ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van'da, kaçak cep telefonu, sigara, tütün ve ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 100 adet cep telefonu, 24 bin 345 paket kaçak sigara, 39 kilogram tütün ve 389 adet muhtelif ilaç ele geçirildi" denildi.

ANKARA, -


Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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