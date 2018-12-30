Hakkari ve Şırnak'ta Yoğun Kar Yağış Uyarısı

Hakkari ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son değerlendirmelerde bu gece saatlerinden itibaren Hakkari ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yer yer yoğun (15-30 cm) kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA