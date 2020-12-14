Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı
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Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı

14.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:58
Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı

Hakkari ile Şırnak'ın doğusunun yüksek kesimlerinde yarın akşam yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hakkari ile Şırnak'ın doğusunun yüksek kesimlerinde yarın akşam yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, fırtına, tipi şekline kar yağışı, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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