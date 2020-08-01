Hakkari ve Hatay'da kaçakçılara büyük darbe Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Hatay hudutlarında yapılan arama faaliyetlerinde uyuşturucu madde, kaçak sigara ve kaçak cep telefonu ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Hatay hudutlarında yapılan arama faaliyetlerinde uyuşturucu madde, kaçak sigara ve kaçak cep telefonu ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam eden hudut birliklerinin, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 10 bin 135 gram kubar esrar, 1215 gram hazır plaka esrar, 13 bin 500 paket sigara ve 13 cep telefonu ele geçirdiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA