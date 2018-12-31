Hakkari ve Bitlis'te 383 Köy ve Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı (2)

YÜKSEKOVA'DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİM OLDU

Hakkari Yüksekova'da etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı da ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun çalışma yürütürken, karda yürümek zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: DHA