HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
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HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, 4 grup halindeki yaklaşık 10 bin koyunu ile Hakkari- Van yoluna giren çobanlar, ulaşımı aksatınca devreye trafik polisleri girdi.

HAKKARİ'de, 4 grup halindeki yaklaşık 10 bin koyunu ile Hakkari- Van yoluna giren çobanlar, ulaşımı aksatınca devreye trafik polisleri girdi. Polis eskortluğundaki koyun sürüsü, boş araziye yönlendirildi.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle Şırnak, Batman ve Siirt'ten mayıs ayında yola çıkan çobanların son durağı, Hakkari yaylaları oluyor. Sürü sahipleri ve çobanlar, 4 gruba ayırdıkları yaklaşık 10 bin koyun ile dün akşam kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 3 bin 490 rakımlı Sümbül Dağı Yaylası'na doğru yola çıktı. Bu sırada Hakkari- Van yoluna inen koyun sürüsü, ulaşımı etkiledi. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı sürü, sürücülerin şaşkın bakışları arasında yola devam etti. Sürüye eşlik eden polis ekipleri, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda sık sık uyardı.

Çoban Yakup Kaymaz, 1,5 aydır yollarda olduğunu belirterek, "Biz Şırnak'ın Cizre ilçesinden geliyoruz. 4 sürü halinde 1,5 aylık yolculuktan sonra Hakkari şehir merkezine vardık. Çok zor yolculuğu geride bıraktık. Polis ekipleri bize şehir merkezi boyunca eşlik etti. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ
HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HAKKARİ-VAN YOLUNDA POLİS ESKORTLUĞUNDA 10 BİN KOYUN GEÇİŞİ - Haberler
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