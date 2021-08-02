Son dakika haber! Hakkari-Van karayolunda toprak kayma anı kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari-Van karayolunda toprak kayma anı kamerada Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

Hakkari-Van karayolunda toprak kayma anı kamerada

HAKKARİ - Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yolda geçen vatandaşlar bu dehşet anlarını saniye saniye görüntülediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı