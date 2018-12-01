Hakkari- Van Karayolunda Heyelan (2)
ÇUKURCA YOLU SU ALTINDAHakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.
HAKKARİ-ÇUKURCA YOLU SU ALTINDA
Hakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle derelerde taşma meydana gelirken, Hakkari-Çukurca karayolunun 2 ayrı noktası da su altında kaldı. Trafiğin kontrollü bir şekilde sağlandığı karayolunda, ekipler sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Serdar KARA/ ÇUKURCA,(Hakkari)-