Hakkari- Van Karayolunda Heyelan (2)

Hakkari- Van Karayolunda Heyelan (2)

ÇUKURCA YOLU SU ALTINDAHakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari- Van Karayolunda Heyelan (2)

HAKKARİ-ÇUKURCA YOLU SU ALTINDA

Hakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle derelerde taşma meydana gelirken, Hakkari-Çukurca karayolunun 2 ayrı noktası da su altında kaldı. Trafiğin kontrollü bir şekilde sağlandığı karayolunda, ekipler sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Serdar KARA/ ÇUKURCA,(Hakkari)-

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