Hakkari- Van Karayolunda Heyelan (2)

HAKKARİ-ÇUKURCA YOLU SU ALTINDA

Hakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle derelerde taşma meydana gelirken, Hakkari-Çukurca karayolunun 2 ayrı noktası da su altında kaldı. Trafiğin kontrollü bir şekilde sağlandığı karayolunda, ekipler sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Serdar KARA/ ÇUKURCA,(Hakkari)-