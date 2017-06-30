Hakkari-Van karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı



HAKKARİ - Hakkari-Van karayolu, meydana gelen selden dolayı saatlerce ulaşıma kapandı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Karasu mevkiinde aniden bastıran yağışın beraberinde getirdiği selden dolayı onlarca araç yolda mahsur kaldı. Saatlerce yolda mahsur kalan yolcular yolun açılmasını beklerken, bazı vatandaşlar ise dışarı çıkıp yağmurun altında yolun açılmasını beklediler.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yağışlarla birlikte karayoluna inen çamur yığınlarını ve taşları iş makinelerinin yardımıyla temizleyerek yolu çift yönlü trafiğe açtı.

Sürücüler, sel nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıklarını belirterek, hastalarının olduğunu, ancak yolun kapalı olmasından dolayı hastaneye ulaştıramadıklarını belirttiler. Sürücüler, "Öğleden sonra aniden yağmur yağdı ve yağışlarla birlikte karayoluna inen çamur ve taşlar nedeniyle yol kapandı. Aracımızda hastalarımız var. Neyse ki karayolu ekipleri zamanında gelerek kapanan yolu ulaşıma açtı" şeklinde konuştular.